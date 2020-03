Oeste deixa de receber R$ 4 milhões da União e precisa suprir verbas

Cascavel – Recurso considerado primordial para manutenção das atividades voltadas à educação básica, o salário educação teve redução significativa no oeste do Paraná neste início de ano, a exemplo do que ocorre em todo o País.

De janeiro até agora, a União repassou R$ 6,074 milhões, queda de 43% do registrado no mesmo período do ano passado, R$ 10,6 milhões. O Paraná recebeu até agora R$ 47,1 milhões, contra R$ 82,8 milhões em 2019.

O corte de quase metade da verba é consequência de uma decisão tomada pelo governo federal há dois anos e que agora acelera a preocupação dos municípios, diante da queda de 0,5% do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) em todo o Paraná.

Cientes dos ajustes, os gestores públicos bem que tentam fazer adequações no orçamento, no entanto, a cada surpresa fica difícil organizar as contas municipais. O reajuste de 12,84% nos salários dos professores do magistério ainda é realinhado nas contas públicas e preocupa os representantes regionais. “Não dá para ficar como está. Os municípios estão com mais deveres e obrigações do que direitos. O aumento linear de 12,84% dos professores tem grande impacto. Precisamos cobrar que o governo, quando aponte dispêndio de recursos, também aponte receitas”, afirma o presidente da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), Junior Weiller.

Em Jesuítas, onde Weiller é prefeito, 32% do orçamento tem como destino a educação. O Município tem um valor a receber do governo federal de R$ 1 milhão em atraso. “É um montante que faz muita diferença”, afirma Weiller, que espera da União um apoio maior, visto que há reformas em andamento. “Esperamos que essas adequações, por meio das reformas, tenham impacto positivo para os municípios. Quando precisamos investimentos em obras, vamos com o pires na mão até o governo. Entendo que nosso país precisa crescer, mas esperamos que os municípios tenham aporte para que se tornem autossuficientes; e que as reformas ocorram de maneira positiva”, acrescenta Weiller.

Marcha a Brasília

Diante da dificuldade financeira e dos cortes em sequência, os prefeitos participam de 25 a 28 de maio da Marcha a Brasília, onde cobrarão da Presidência da República os compromissos já assumidos, como as reformas tributária e administrativa e o novo pacto federativo, este último com impacto direto nos municípios. “Estaremos unidos em Brasília… Praticamente todos os prefeitos do oeste confirmaram presença”, afirma o presidente da Amop.

VALORES REPASSADOS DE JANEIRO ATÉ 12 DE MARÇO:

Municípios 2019 2020

Anahy R$ 25.093,23 R$ 14.459,02

Assis Chateaubriand R$ 264.716,63 R$ 152.909,65

Boa Vista da Aparecida R$ 80.071,23 R$ 44.845,19

Braganey R$ 45.862,73 R$ 25.670,31

Cafelândia R$ 166.149,77 R$ 93.338,51

Campo Bonito R$ 35.884,40 R$ 19.708,75

Capitão Leônidas Marques R$ 123.549,26 R$ 71.004,89

Cascavel R$ 2.348.206,27 R$ 1.354.787,53

Catanduvas R$ 77.788,64 R$ 43.555,00

Céu Azul R$ 99.712,84 R$ 57.302,19

Corbélia R$ 161.261,65 R$ 92.137,30

Diamante do Sul R$ 29.663,53 R$ 16.950,42

Diamante d’Oeste R$ 42.704,32 R$ 23.356,87

Entre Rios do Oeste R$ 41.048,64 R$ 23.178,91

Formosa do Oeste R$ 52.895,80 R$ 29.852,31

Foz do Iguaçu R$ 2.099.374,91 R$ 1.172.870,87

Guaíra R$ 272.710,60 R$ 153.799,44

Guaraniaçu R$ 113.594,33 R$ 63.219,27

Ibema R$ 58.123,85 R$ 32.210,24

Iracema do Oeste R$ 19.296,76 R$ 10.677,43

Itaipulândia R$ 116.422,16 R$ 67.045,34

Iguatu R$ 19.578,63 R$ 10.721,92

Jesuítas R$ 59.507,46 R$ 33.589,41

Lindoeste R$ 53.505,48 R$ 29.140,48

Medianeira R$ 437.495,29 R$ 251.809,32

Marechal Cândido Rondon R$ 372.231,36 R$ 216.573,81

Maripá R$ 55.574,29 R$ 32.032,28

Mercedes R$ 56.445,21 R$ 32.432,68

Matelândia R$ 160.393,50 R$ 90.980,58

Missal R$ 96.661,64 R$ 53.120,20

Nova Aurora R$ 101.411,48 R$ 58.147,49

Nova Santa Rosa R$ 76.133,17 R$ 42.665,22

Ouro Verde R$ 58.550,17 R$ 33.277,98

Palotina R$ 278.950,41 R$ 161.184,66

Pato Bragado R$ 48.469,96 R$ 28.384,16

Quatro Pontes R$ 36.828,72 R$ 20.954,45

Ramilândia R$ 39.199,81 R$ 23.534,83

Santa Helena R$ 234.664,24 R$ 137.071,47

Santa Lúcia R$ 32.192,68 R$ 17.484,29

Santa Tereza do Oeste R$ 112.172,23 R$ 63.219,27

Santa Terezinha de Itaipu R$ 202.668,32 R$ 115.449,68

São Miguel do Iguaçu R$ 232.349,92 R$ 131.376,84

Serranópolis do Iguaçu R$ 40.540,86 R$ 22.823,00

São José das Palmeiras R$ 34.444,43 R$ 20.020,18

São Pedro do Iguaçu R$ 51.232,68 R$ 29.095,99

Terra Roxa R$ 160.664,73 R$ 92.626,68

Toledo R$ 1.084.658,15 R$ 625.964,16

Três Barras do Paraná R$ 104.405,24 R$ 59.081,76

Tupãssi R$ 69.173,28 R$ 40.040,35

Vera Cruz do Oeste R$ 68.942,47 R$ 39.106,08

TOTAL 10.653.177 R$ 6.074.788,66