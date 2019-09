Oeste de olho no biocombustível

Cafelândia vai sediar no dia 17 de setembro, das 9h30 às 14h30, o Fórum sobre o Selo Combustível Social. O evento é promovido pelo Sistema Ocepar com o objetivo de uniformizar o entendimento sobre as normas mais recentes publicadas pelo Ministério da Agricultura relativas ao tema, como a Portaria 144, que trata da concessão, da manutenção e do uso do Selo Combustível Social, e a 174, que dispõe sobre a participação e a habilitação de cooperativas como fornecedoras de matéria-prima e prestadoras de serviço de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Selo Combustível Social. “Além disso, o Fórum visa auxiliar as cooperativas para efetivamente participarem do programa e proporcionar maior entendimento do mercado de biocombustíveis”, informa o analista da gerência de Desenvolvimento Técnico da Ocepar, Maiko Zanella.

O evento será aberto pelos presidentes do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, e da Cooperativa Copacol, Valter Pitol. Depois, o coordenador técnico da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), Paulo César Dias do Nascimento Junior, apresenta palestra a respeito da atuação do cooperativismo nas discussões sobre o Selo Combustível Social. Andrea Cristina Veloso, da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa, vai esclarecer como as cooperativas podem se preparar para operacionalizar o Selo Combustível Social, com enfoque nas Portarias 144 e 174. O coordenador de Crédito Rural da Emater/PR, Osmar Schultz, abordará as estratégias da Emater para a emissão de DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) – pessoa física no Paraná. Já o economista-chefe da Abiove, Daniel Amaral Furlan, aborda a questão do mercado e as perspectivas para o biodiesel.

Mais informações podem ser obtidas em maiko.zanella@sistemaocepar.coop.br (41) 3200-1115 e flavio.turra@sistemaocepar.coop.br. As inscrições devem ser feitas pelo email jessica.costa@sistemaocepar.coop.br.