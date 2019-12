Odontologia da Unioeste abre triagem para extração de dentes

A Direção do Ambulatório de Assistência Odontológica da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), campus de Cascavel, comunica que a clínica de Odontologia fará triagem para pacientes de cirurgia em extração de dentes permanentes, não havendo restrição de idade. A triagem será nos dias 09 e 10 de dezembro, sendo que no dia 09 à triagem será às 14h, e no dia 10 à triagem ocorrerá também às 14h.

Os interessados deverão comparecer na recepção de Odontologia da Unioeste, na data e horário divulgado, contendo em mãos CPF, cartão do SUS e comprovante de endereço. Já os pacientes com demais tratamentos e cirurgias de 3º molar ou dente do siso deverão comparecer na Unidade Básica de Saúde mais próxima para avaliação e posterior encaminhamento para o tratamento.

A direção informa ainda que só será realizada a triagem na data divulgada após isso somente será atendido com encaminhamento via UBS, para maiores informações os interessados deverão entrar em contado no telefone (45)3220-7400 ou (45)3220-7212.