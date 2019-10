Obras do centro de saúde avançam na Apae

A população cascavelense ou de qualquer lugar em que possa estar conectado pode acompanhar sem qualquer restrição o andamento das obras do novo Centro de Saúde da Apae de Cascavel, na Rua Guaíra. Uma câmera foi instalada pela instituição em um ponto onde é possível observar as obras.

Com 2.400 metros quadrados de área construída, o centro de habilitação e reabilitação será um dos mais completos do gênero no País.

Com pouco mais de 60 dias de trabalhos, os operários da Construtora Mazutti estão concentrados na parte de fundação da estrutura. Estima-se que a obra já tenha alcançado 20% de sua totalidade.

De acordo com o presidente da Apae, Evilasio Schmitz, as obras estão dentro do cronograma previsto e até mesmo em fase adiantada, segundo informações obtidas por ele com a construtora. A expectativa é de que até o fim do ano a primeira laje já seja concretada.

A obra foi dividida em três etapas. A primeira, envolvendo terraplanagem, fundação da obra e estrutura física, custará em torno de R$ 2,9 milhões, recursos obtidos por meio de eventos da Apae e da contribuição da comunidade pela doação de notas fiscais do Programa Nota Paraná. O prazo para execução dos trabalhos do início ao fim é de 12 meses.

A segunda etapa envolverá a parte do acabamento e a terceira a aquisição de móveis e equipamentos.

A obra segue os mais rigorosos padrões de acessibilidade e contará com consultórios médicos, odontológicos, fisioterapia, pediasuit, terapia ocupacional, fonoaudiologia e outros. O prazo de execução total do centro de saúde é de dois anos.