Obras de pavimentação avançam na Linha Guará

A administração rondonense está com mais uma obra de pavimentação poliédrica em andamento. Trata-se da Linha Guará-Clube Nacional no interior de Marechal Cândido Rondon. Até esta terça-feira (09), as obras já avançaram 500 metros, de um total de 3.800 metros que foram projetados.

A empresa responsável pelos trabalhos é a Milico Mineração LTDA de Marechal Rondon.

Na obra estão sendo investidos R$ 834.545,52. Os recursos são provenientes de um convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná (SEAB), com a interveniência do então deputado estadual José Carlos Schiavinatto. A indicação da obra foi feita pelos vereadores Adriano Cóttica e Cláudio Köhler.