Obras da Rodoviária seguem a todo vapor e já chegam a 30%

Toledo – A reforma do Terminal Rodoviário Alcido Leonardi, em Toledo, segue a todo vapor e já conta com 30% dos trabalhos previstos em contrato concluídos. O contrato para a execução das obras foi assinado em agosto de 2019 e tem um investimento previsto de R$ 1.800.197,21, que serão empregados pelo governo do Estado, além de R$ 94 mil investidos por parte do Município.

O Terminal Rodoviário de Toledo foi construído no ano de 1985 e passou por reformas apenas uma vez nesse período. Até o momento já foram colocadas a manta asfáltica no telhado em uma área de 4.045m², também foi feita a colocação do gradil no telhado e realizada a reforma das guaritas dos pontos de táxi. No momento está sendo feita a reforma da parte interna dos sete banheiros existentes na estrutura da rodoviária.

De acordo com Fábio Dantas, o gestor da Metalurgica Dantol Ltda, responsável pela execução das obras, as intervenções estão seguindo o cronograma e devem ser entregues na data prevista de 300 dias após a assinatura do contrato. “A obra está seguindo o cronograma e deverá ser entregue conforme o que está previsto em contrato. Nós tivemos alguns contratempos no fim de ano, que são normais dessas datas, mas nada que altere o andamento da obra”, concluiu Dantas.

Ainda serão executadas melhorias nos guichês de venda de passagens, além do recapeamento asfáltico e troca do piso de toda a estrutura do Terminal Rodoviário Alcido Leonardi.