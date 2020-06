Obra será realizada na pista da BR-277 em Cascavel

Motoristas que trafegarem pela BR-277 deverão ficar atentos, pois a Ecocataratas realizará manutenção do pavimento no quilômetro 595 – sob o viaduto do Guarujá – em Cascavel. Os serviços serão executados durante toda a tarde de sábado (20).

Atenção às alterações no tráfego:

O motorista que trafegar pela BR-277 sentido Guarapuava, ao chegar no viaduto do Guarujá deverá acessar o desvio e seguir pela via marginal até o próximo acesso (retorno) para a rodovia.

Aqueles motoristas que saírem das vias urbanas (bairros) e quiserem acessar a rodovia sentido Guarapuava também deverão utilizar o desvio na via marginal.

O tráfego de veículos sentido Foz do Iguaçu seguirá normalmente pela BR-277, sem alterações.