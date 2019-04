Obra estratégica: Governo fará o projeto da via de acesso ao porto

Paranaguá – O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nessa quarta-feira (3) a contratação do projeto executivo de engenharia para restauração e ampliação de capacidade da Avenida Ayrton Senna da Silva, um dos principais acessos ao Porto, no litoral. A revitalização da via é fundamental para aumentar a capacidade de escoamento das exportações do Estado.

A licitação ocorrerá nos próximos dias e o projeto deve estar concluído em oito meses. “A revitalização do trecho é fundamental para a logística estadual, uma vez que a Avenida Ayrton Senna representa um funil de toda a produção estadual”, afirmou o governador.

“O Porto de Paranaguá olhava muito para o mar e pouco para as cidades. Queremos um caminho inverso. Ele tem que ser o que a Itaipu é para o oeste do Paraná, ajudar no desenvolvimento do litoral”, enfatizou Ratinho.

A responsabilidade pela avenida é do governo federal, mas a importância do trecho para o desenvolvimento da região fez com que a Administração dos Portos do Paraná assumisse a incumbência pelo projeto, que nunca foi realizado.

Traçado

O projeto executivo vai prever a modernização viária, aumento das capacidades de tráfego e acessibilidade, além de ciclovia e iluminação de oito quilômetros de extensão no trecho entre o entroncamento com a BR-277 e o Porto de Paranaguá. O custo máximo para elaboração é de R$ 3,3 milhões.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, disse que a obra é aguardada há décadas pela população e pelo Porto de Paranaguá, e significa uma mudança de postura de médio e longo prazos. “Estamos falando do município. O porto é responsável pelas suas circunstâncias. Temos um compromisso com o litoral”, afirmou.

Porto e a cidade

Segundo o diretor-presidente dos Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, o projeto executivo deve conter oito subgrupos que futuramente podem ser executados em diferentes estágios. Ele também destacou a importância da Avenida Ayrton Senna para o desenvolvimento das operações do Porto de Paranaguá e da comunidade local.

“É uma via importante para a operação portuária e para os moradores locais. Queremos melhorar nossa relação com a comunidade, fazer com que os Portos do Paraná sejam indutores de desenvolvimento e que passem a investir em obras que melhorem a qualidade de vida de quem mora aqui”, explicou.