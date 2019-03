Objetivos distintos em Toledo

Campeão da 1ª Taça, mas ainda sem nenhuma vitória na 2ª Taça, o Toledo recebe o Londrina neste domingo para seu penúltimo teste antes de disputar o título geral o Paranaense 2019. O duelo está marcado para as 16h, no Estádio 14 de Dezembro e o Porco precisa mostrar que não perdeu o ritmo de jogo apresentado na Taça Barcímio Sicupira Júnior. Até porque, depois terá apenas o Maringá como adversário, no Norte do Estado, antes da decisão, uma vez que não tem mais chance de chegar à semifinal da Taça Dirceu Krüger. Já o Tubarão, com um triunfo em Toledo ficará a um ponto de carimbar a vaga na semi.