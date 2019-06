O que é constelação familiar? O que acontece em uma constelação?

Constelar é uma oportunidade de identificar o que te limita, é algo incrível que Bert Hellinger descobriu para nos alinharmos com uma vida saudável, feliz e próspera.

Se você ainda não conhece, ou não sabe como funciona, venha participar de uma vivência. Você pode assistir ou participar como representante. Coisas lindas acontecem! É impossível transformar em palavras o que acontece numa constelação. Vale a pena você participar e compreender esses movimentos de amor.

Diante das percepções de Bert Hellinger sobre as pessoas, sobre os contextos, sobre as experiências pessoais individuais e também em relação ao sistema/família de origem, tudo é resultado. Então o que nós experimentamos é sempre uma consequência.

Bert percebeu que somos afetados pela história da nossa família, das gerações anteriores porque em nós está a memória de toda a nossa história, todas as dificuldades, desafios e todas as desordens e todos os desequilíbrios.

Mesmo não lembrando de fatos ou mesmo sem realmente conhecer as histórias dos nossos familiares, somos impactados por todas as informações.

Através da Constelação podemos identificar o que nos impede de experimentar uma vida bem-sucedida, com saúde, com alegria e prosperidade. Independente da área que você tem um problema, ele pode estar atrelado aos acontecimentos do passado. Então chegou a hora de você olhar para isso!

Você também pode experimentar a sua vida bem-sucedida!

E o que acontece em uma constelação?

Uma constelação nos mostra o que atua. Muitas vezes, ela mostra onde nosso coração ficou envolvido, onde nosso amor nos prendeu e, em muitos casos, ela mostra a direção, o caminho para sairmos da dor e irmos para a solução, porém, esse é um trabalho que exige muito de nós, pois exige mudança de postura e crescimento pessoal e emocional.

Aqui, na Gratto Soluções, quando temos Constelação em grupo, eu recebo o cliente, conversamos em particular e após ficar claro qual é o problema e o que seria uma boa solução, é que nos juntamos ao grupo.

Após uma explicação básica sobre as Ordens do Amor, fazemos uma pequena meditação e iniciamos a Constelação.

O tema do cliente permanece oculto diante do grupo. Escolhemos pessoas como representantes a partir do contexto que o cliente traz.

Sempre, em uma constelação, algumas pessoas do grupo participam como representantes e, mesmo que não conheçam o cliente ou a história dele, esses representantes identificam sensações, imagens internas, emoções e até sintomas de quem estão representando. E podem se movimentar dentro de um campo delimitado. Isso é possível por conta das informações que estão no “campo” de cada pessoa.

Nesse campo estão as memórias pessoais, memórias da nossa família de origem e da nossa ancestralidade. Através dessas informações que os representantes percebem é que acontecem movimentos e é possível identificar o que precisa ser visto, incluído, organizado ou reparado. As histórias das gerações anteriores atuam sobre nós. Elas nos dão não só a direção como também a solução.

Bert Hellinger, o criador das constelações, percebeu que somos leais ao nosso sistema e, tomados pela lealdade, amamos cegamente, repetimos histórias que nem conhecemos, perdemos mesmo que nos dedicamos, porque, antes da liberdade, vem a lealdade.

Durante a constelação, podemos constatar para onde o amor do cliente olha, reconhecemos, acolhemos e então orientamos o cliente a olhar para o futuro. Pois então já é possível.

E o que acontece após uma constelação?

Eu oriento que o cliente deixe a Constelação atuar. Ou seja, as informações atuam em todo o sistema familiar, inclusive de quem nem sabe do que aconteceu. E algo novo vai se mostrando.

A Postura Sistêmica apoia esse novo percurso. Postura Sistêmica é sobre praticar na vida real as Leis do Amor – Pertencimento, Ordem e Equilibro de Troca. Ter consciência do significado de cada lei sistêmica e saber pôr em prática favorece uma vida mais leve. Com o conhecimento, passamos a validar conscientemente essas leis e diminuímos os impactos das violações.

Acompanhe as lives todas as quartas-feiras e saiba mais sobre todas as possibilidades que a constelação pode te trazer.

Você também merece a experiência de uma vida bem-sucedida!!

