O Paraná – 44 anos| Em tempos de pandemia e fake news, jornal impresso reafirma credibilidade

Cascavel – O avanço da tecnologia fez com que uma avalanche de informações chegue todos os dias às pessoas que têm algum tipo de conectividade. São notícias das mais diversas fontes, que muitas vezes confundem o leitor e o levam a acreditar em informações falsas, as famosas fake news.

Na medida em que o cidadão percebe essa confusão de dados, cresce nele a consciência da importância de se pautar por meio de um jornalismo sério, comprometido e responsável. E, em meio à velocidade da informação virtual, que pode ser alterada a cada segundo, volta a crescer a procura pelo jornal impresso, que reafirma sua credibilidade cada vez mais.

Pesquisa DataFolha divulgada em março deste ano revela que 56% da população brasileira confia nos jornais impressos, atrás apenas de telejornais (61%). Somente 12% confia no que é divulgado nas redes sociais e no WhastApp, a maioria pessoas de baixa escolaridade. Ou seja, o jornal impresso atrai um público muito mais consciente e preocupado com a qualidade da informação que absorve.

História do oeste

Fundado em 1976, o jornal O Paraná registra toda a história do desenvolvimento da região oeste e do Estado, suas lutas e conquistas. “Em uma época contaminada não apenas com doenças que antes sequer existiam, mas principalmente com as fake news, que provocam danos tão intensos ou ainda maiores que as enfermidades, estar amparado em canais confiáveis e assertivos de informações faz toda a diferença. A notícia apurada de forma equivocada ou proposta imparcialmente, na maior parte das vezes causa o impacto e o calvário do indivíduo e reflete de forma indireta na vida de muitas pessoas. Por isso, o valor da informação correta deve circular tanto quanto a notícia verdadeira. Nesses 44 anos de jornada informativa, O Paraná sempre buscou a isenção no relato dos fatos, na análise, na crônica, em seus artigos de opinião e principalmente na linha arrojada de desnudar distorções que infelizmente ainda povoam em nosso Estado e região. Por isso, os parabéns são muito mais do que merecidos”, respalda o presidente da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), Rineu Menoncin.

Impresso & virtual

A própria evolução tecnológica é expressa nas atualizações gráficas das páginas do Jornal O Paraná. Para se adaptar às transformações ocorridas nesses 44 anos, em 2007 deixou o já ultrapassado modelo standard e adotou o formato berliner, oferecendo mais facilidade no manuseio. Também começou a levar suas notícias para o mundo virtual, agregando velocidade à qualidade.

Em meio à crise que atingiu em cheio a economia brasileira nos últimos anos, o jornal tem insistido cada vez mais na qualidade do conteúdo, impresso e virtual, para sobreviver e poder continuar cumprindo sua missão maior: bem informar os cidadãos.

“A responsabilidade de gerir informação com qualidade é uma tarefa que demanda compromisso. E muito mais nestes tempos de incertezas, em que as instituições são colocadas à prova cotidianamente e a sociedade, através de sua representatividade, atua como fundamental peso e contrapeso da normalidade democrática. Hoje, enfrentamos não apenas o contágio do coronavírus, mas se dissemina entre nós, de forma tão ou mais perigosa, o fantasma da desinformação, das fake news, do extremismo político e de perigosos flertes antidemocráticos. Neste cenário lúgubre, nada mais importante do que uma informação isenta, pautada pela busca da imparcialidade”, avalia o presidente da OAB-Cascavel, Jurandir Parzianello Jr, que acrescenta: “Essa luta tem sido travada pela equipe de profissionais de um dos jornais diários mais importantes do oeste do Estado. Em 44 anos, O Paraná testemunhou transformações e a elas também se submeteu. Com o tempo, se adaptou à nova realidade da mídia, multiplataforma, rápida, objetiva e direta”.

Parzianello ressalta ainda que “não é fácil se manter em pé nesta insana jornada, de competitividade aflorada e em uma era onde cada leitor profere sua sentença em seu próprio tribunal virtual”.

E é isso tudo o que pauta a força e a tradição do Jornal O Paraná em Cascavel e região há 44 anos. Um porta-voz da sociedade, que tem o compromisso de fazer um jornalismo sério e responsável.

Venha conosco

Hoje, além da ampla circulação das edições impressas em Cascavel e região, o site oparana.com.br alcança leitores no mundo todo, que buscam no veículo a confiança que precisam para se informar e formar suas opiniões.

Você também pode fazer parte desse público bem informado. Acesse nosso site, nossas redes sociais, ou ligue para (45) 3321-1000.