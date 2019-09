O impacto dos jogos de azar na vida dos brasileiros

O recente texto que visa regulamentar a modalidade pode estimular ainda mais o aumento nos números do setor, mas o envolvimento com a prática exige cuidado

Enquanto poucos sortudos têm o privilégio de ostentar grandes premiações em jogos de azar, sobram histórias a respeito de pessoas que apostaram e perderam.

Mesmo assim, o setor de jogos e cassinos movimenta cifras bilionárias ao redor do mundo, tutoriais online ensinam como calcular probabilidades no pôquer e casas de apostas aparecem cada vez mais como patrocinadoras de eventos esportivos.

O fenômeno mundial de apostas online, impulsionado por influencers digitais, egamers e jogadores profissionais, já chegou ao Brasil, onde especialistas estimam movimentação de quase 7 bilhões de reais por ano. Segundo dados da Confederação Brasileira de Texas Hold’em, o número de jogadores de pôquer no Brasil já chegou em 7 milhões.

Jogadores e influencers profissionais

A imagem do bom jogador não resume-se apenas à pessoa com sorte nas cartas e bons blefes. Dedicação, estudos e pesquisas e até mesmo cursos com jogadores consagrados também fazem parte da rotina desse novo perfil.

Isso talvez explique o crescimento da modalidade. Afinal, todo o trabalho empenhado confere ao jogador não mais a imagem de um inveterado, mas de uma pessoa dedicada a aprender as técnicas e a calcular probabilidades.

A pesquisa pela hashtag #poker no Instagram revela mais de 3 milhões de publicações, entre fotos e vídeos, de estatísticas, mesas de jogo e do estilo de vida dos jogadores de pôquer mais bem sucedidos atualmente, onde a opulência é demonstrada não apenas por meio de pilhas de fichas, carros, super modelos e muito dinheiro, mas também pelo foco e pela concentração.

Apostas na era digital

Casas de apostas e mesas de pôquer online não são novidade. Basta ter acesso à TV a cabo para assistir propagandas de diversos sites, cuja finalidade é encontrar cada vez mais apostadores seduzidos por altos prêmios e pela imagem geral do sucesso atrelada ao jogo.

Mas é preciso ter cuidado ao se aventurar pelo mundo das mesas com tampo de veludo verde. Ainda que inicialmente a movimentação financeira em jogos de pôquer online não seja muito alta, as premiações mais desejadas não são sequer imagináveis sem um certo investimento de tempo e de dinheiro.

Caso não haja um teto definido para as apostas e um valor de reserva que garanta a segurança financeira, uma prática tranquila pode tornar-se um grande problema.

Fonte: Assessoria