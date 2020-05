Novos restaurantes populares serão entregues em julho

Antes da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Restaurante Popular chegava a servir até 800 refeições por dia. A procura era tanta pela comida saborosa e com preço acessível que o projeto foi ampliado. Desde fevereiro, dois novos refeitórios começaram a ser construídos no Município: um no Cascavel Velho e outro no Santa Cruz, respectivamente nas regiões Sul e Oeste da cidade.

Apesar da pandemia, o cronograma da obra não foi comprometido. Já é possível ver a estrutura dos espaços nos terrenos que antes estavam baldios. Conforme a Secretaria de Assistência Social, aproximadamente 40% das obras já estão concluídas e a previsão de entrega para julho está mantida.

Quando em pleno funcionamento, os refeitórios terão capacidade para distribuir até 300 refeições por dia cada. Ou seja, até o fim de 2020 Cascavel terá três locais com refeições nutritivas e a preços populares, especialmente voltado ao atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O refeitório do Santa Cruz está localizado na Rua Caiçaras, ao lado do Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto. Já a unidade do Cascavel Velho fica próxima à UPA Veneza. Esses locais foram definidos justamente para atender a uma população em situação de vulnerabilidade social. É por essa razão que os preços das refeições ainda estão sendo estudados. O objetivo é que o serviço seja ainda mais acessível, conforme o perfil socioeconômico do cidadão. Atualmente, o Restaurante Popular do Centro cobra o valor de R$ 3.

Os refeitórios serão responsáveis apenas pela distribuição das refeições, uma vez que os alimentos continuarão a ser preparados no Restaurante Popular, que já conta com uma estrutura adequada para esse trabalho.

A unidade do Cascavel Velho teve o custo de R$ 1.127.911,83 aos cofres públicos e a do Santa Cruz de R$ 1.050.970,83. A expectativa é que o Restaurante e os refeitórios atinjam a marca de 1,5 mil refeições servidas diariamente em Cascavel.