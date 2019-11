O título do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra 2019 na categoria Autocross tem um novo dono. Com a desclassificação do baiano William Cancelier, após os comissários técnicos da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) encontrarem uma irregularidade na montagem do motor do carro #765 na noite de 3 de novembro, o título passou para o segundo colocado do ranking, o também baiano Adroaldo Weisheimer.