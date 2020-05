Novas doses de vacinas só em junho

O PMI (Programa Municipal de Imunização) informa que o Município de Cascavel está desabastecido das seguintes vacinas: VOP (Vacina Oral Poliomielite), rotavírus e pentavalente.

As doses, vale destacar, são encaminhadas pelo Ministério da Saúde, que, por sua vez, envia à 10ª Regional de Saúde que repassa ao Município. A expectativa é que novas doses cheguem no mês de junho. Dessa forma, assim que os estoques foram reabastecidos, as vacinas serão disponibilizadas à população.

A coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cristina Carnaval explica a questão do desabastecimento de vacinas.