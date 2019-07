Nova variedade de mandioca

O Iapar (Instituto Agronômico do Paraná) acaba de lançar mais uma variedade de mandioca: a IPR B36. O diretor de pesquisa e presidente interino do Iapar, Rafael Fuentes, alertou que foram 13 anos de experimentos entre cruzamentos e seleção de plantas até chegar ao resultado final.

O diretor da Abam (Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca), Ivo Pierin Júnior, destacou as vantagens da nova variedade. “A nova variedade se mostrou bastante produtiva e adaptada às necessidades da cadeia produtiva da mandioca”, afirmou.

Ele ressaltou que o Paraná responde por 70% da produção de amido no Brasil, com grande representatividade da região Noroeste. “Daí a importância do desenvolvimento de novas variedades que atendam às demandas da indústria e melhore a renda do nosso produtor”, disse.

Características

O pesquisador Mário Takahashi lembra que a IPR B36 apresenta como pontos fortes a precocidade e o porte ereto e baixo, que facilitam os tratos culturais, assim como raízes curtas, as quais facilitam a colheita.

Takahashi trabalhou diretamente no desenvolvimento da nova cultivar. Em virtude da boa receptividade dos produtores, ele adverte que há pouco material de propagação. “Não estamos conseguindo atender a todos os pedidos. Com o tempo esperamos normalizar a situação”, afirmou o pesquisador.