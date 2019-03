Nova tarifa do tranporte coletivo será de R$3,90 em Cascavel

Após longa negociação, o novo valor da tarifa do transporte coletivo de Cascavel foi divulgado nessa quinta-feira (28), a tatifa ficou definida em R$ 3,90 e passa a vigorar a partir do quinto dia útil de abril, após a publicação do decreto que estabelecerá a nova tarifa, conforme determina a lei. “Foi uma dura negociação. A revisão anual da tarifa está estabelecida no contrato e foi protocolada ainda em dezembro. Seguramos, conversamos com as empresas e agora, fechada a negociação salarial dos trabalhadores definimos o reajuste que mais uma vez fica bem abaixo do que as empresas reivindicaram”, disse o prefeito. O índice de reajuste protocolado pelas empresas chegava a 13,69%, entretanto, a negociação encaminhada pelo prefeito Paranhos derrubou o índice para 6,84%.

Paranhos lembrou que a definição da tarifa só ocorreu após outra negociação que o Governo Municipal intermediou entre o sindicato e as empresas. “Fizemos essa intermediação porque havia a ameaça de greve e seria grande o prejuízo e os problemas para toda população que utiliza e depende do transporte coletivo. As mudanças foram necessárias, aos poucos, estão sendo absorvidas pelos usuários e uma greve iria gerar muitos transtornos, o que não podíamos permitir e, felizmente, conseguimos evitar com essa mediação”, completou Paranhos. Nesta negociação, além da reposição salarial da inflação, o acordo intermediado por Paranhos elevou o valor do vale alimentação dos atuais R$ 236,00 para R$ 300,00.

Na negociação fechada com as concessionárias (Pioneira e Capital do Oeste), o valor ficou bem abaixo do pedido inicial protocolado. “Os R$ 4,15 que as empresas pediram traria um forte impacto aos usuários e aos próprios empresários que geram empregos. Ainda vivemos um momento econômico delicado e todos precisam trazer a sua parcela de colaboração. Foi isso que aconteceu e com muito diálogo e posicionamento firme fechamos esse valor de R$ 3,90”, completou o prefeito.

Histórico

Em 2018, a tarifa foi corrigida em 2,76%, passando de R$ 3,55 para R$ 3,65, vigorando a partir do dia 11 de janeiro, uma das menores correções entre as maiores cidades do Paraná. Em 2017, quando assumiu a administração municipal, Paranhos negou o pedido de reajuste protocolado pelas empresas chegava aos R$ 4,00, sendo estabelecido reajuste de 7,58%, menor que a defasagem de 2016, com a tarifa no valor de R$ 3,55 passando a vigorar apenas em maio daquele ano. Em 2017, no comparativo com as principais cidades do Paraná, mais uma vez Cascavel ficou com a menor tarifa. Em Londrina, foi de R$ 3,80; Ponta Grossa, R$ 3,70; em Curitiba, R$ 4,25.