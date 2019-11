Nova programação para 500 Milhas de Londrina

Com o cancelamento das 200 Milhas de Turismo, os organizadores das 500 Milhas de Londrina divulgaram nova programação para a tradicional prova de longa duração, que será disputada neste sábado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina.

A programação terá início na sexta-feira (22), com a realização dos treinos livres das 500 Milhas e também das preliminares nas categorias Speed/Hot Classics e Fórmula 1.600. A promoção e a organização são de Beto Borghesi, Daniel Procópio e Aloysio Moreira, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) e apoio do NOS Energy Drinks.

As inscrições permanecem abertas até o início dos treinos desta sexta-feira e podem ser feitas com Beto Borghesi, pelo celular/WhatsApp (43) 9 9938-0326. A reserva de boxes será pela ordem de inscrição. As categorias em disputas serão Geral (categoria Força Livre), I, II, III, VI, V, VI, VII e WIII.

Nova programação das 500 Milhas de Londrina

Sexta-feira – 22/11

8h30 – 9h10 – 1º Treino Speed/Hot Classics

9h15 – 9h55 – 1º Treino Fórmula 1600

10h – 12h – 1º Treino Livre 500 Milhas (todas as categorias)

Intervalo almoço: 12hs – 12h30

12h30 – 13h10 – 2º Treino Speed/Hot Classics

13h15 – 13h55 – 2º Treino Fórmula 1600

14h – 16h – 2º Treino 500 Milhas (todas as categorias)

16h05 – 16h20 – Classificatório Speed

16h25 – 16h40 – Classificatório Hot Classics

16h45 – 17h – Classificatório Fórmula – 1600

17h05- 17h20- Classificatório 500 Milhas Grupo I, II, III

17h25 – 17h40 – Classificatório 500 Ilhas Grupo IV, V, VI, VII

18h – Briefing 500 Milhas de Londrina

19h – 20h – Tomada de Tempo Geral 500 Milhas – (60 minutos)

Sábado – 23/11

9h30 – Abertura de Box Fórmula 1600

9h35 – Fechamento de Box Fórmula 1600 – Placa de 5 minutos

9h40 – Largada 1ª corrida Fórmula 1600 (25 minutos )

10h05 – Chegada 1ª corrida Fórmula 1600

10h10 – Abertura de Box Speed/ Hot Classics

10h15 – Fechamento de Box Speed Hot Classics – Placa de 5 minutos

10h20- Largada 1ª corrida Speed/ Hot Classics (30 minutos + 1 volta)

10h55 – Chegada Speed/Hot Classics

11h05 – 11:50 – Warm-up 500 Milhas

11h50 – 13h00 – Intervalo almoço

13h – Abertura Box Fórmula 1600

13h05 – Fechamento de Box Fórmula 1600 – Placa de 5 minutos

13h10 – Largada 2ª bateria Fórmula 1600

13h35 – Chegada Fórmula 1600

13h45 – Abertura de Box Speed/ Hot Classics

13h50 – Fechamento de Box Speed/ Hot Classics

13h55 – Placa de 5 minutos

14h – Largada 2ª corrida Speed/ Hot Classics ( 30 minutos + 1 volta)

14h35 – Chegada 2ª corrida Speed/ Hot Classics

15h – Abertura Box 500 Milhas

15h15 – Fechamento Box

15h30 – Troféu Pole Position

15h45 – Foto e Hino Nacional

16h – Largada 500 Milhas