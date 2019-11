Nos pés do Verdão

Equipe que iniciou o ano como imbatível e favorita ao título de tudo que disputasse em 2019, o Palmeiras vai a campo neste domingo (17), às 16h, para desafiar o Bahia, com o sentimento de que tem a missão de adiar o inadiável título do Flamengo. O duelo entre Verdão e Tricolo de Aço, válido pela 33ª rodada do Brasileirão, será na Arena Fonte Nova.

Eliminado na semifinal do Paulistão e nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, o alviverde paulista, campeão nacional com folga em 2018, viu sua busca pela hegemonia nacional cair com uma sequência negativa após a pausa para a Copa América, entre junho e julho, e o Rubro-Negro encorpar seu elenco e crescer de rendimento.

Neste fim de semana, com a volta de Felipe Melo (foto), vencer o Bahia é como se fosse obrigação, ainda mais porque pode render a classificação antecipada a Libertadores 2020. Para isso, além de vencer na Terra de Todos os Santos, precisa que o São Paulo não vença o Santos neste sábado (16), às 17h, na Vila Belmiro, em partida que abre a 33ª rodada. O Peixe, aliás, também está a uma vitória de carimbar vaga para a Libertadores.

Após esta rodada, que será encerrada segunda-feira (18), restará apenas mais cinco para término do campeonato, exceto para o Flamengo, que teve o duelo da 34ª rodada com o Vasco antecipado.