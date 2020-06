NOC apreende pela primeira vez cocaína líquida em Laranjeiras do Sul; veja vídeo

Uma abordagem de rotina terminou com a prisão de duas pessoas e na apreensão de maconha e cocaína em pó e líquida na Rodoviária de Laranjeiras do Sul na noite dessa quarta-feira(24).

Essa foi a primeira vez que policiais e cães do NOC (Núcleo de Operações com Cães) da Polícia Civil apreenderam esse tipo de substância na cidade.

As porções de maconha estavam prontas para a venda. Já os 2.124kg de cocaína em pó e 500ml de cocaína líquida foram encontradas no assoalho do ônibus pelos cães K9 Hera e K9 Huno.

Veja o vídeo dos policiais fazendo o teste para saber se o líquido era cocaína: