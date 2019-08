No Maracanã, o CSA bate o Fluminense pela 15ª rodada do Brasileirão

Com o resultado, o CSA subiu momentaneamente para a 18ª posição, com 11 pontos. Já o Tricolor carioca tem 12 e vai terminar a rodada dentro do Z-4.

O jogo

Precisando da vitória para não correr o risco de voltar ao Z-4, o Fluminense tomou conta do primeiro tempo. A blitz tricolor no campo ofensivo começou em duas finalizações de fora da área. Na primeira, Allan arriscou o chute colocado e viu a bola passar com perigo pela meta alagoana, aos dois. Na sequência, foi a vez de Yony González experimentar a batida de meia distância. Já aos 19, o atacante colombiano recebeu ótimo passe de Ganso e, de frente para a meta, mandou em cima do goleiro do CSA.

Os donos da casa continuaram insistindo no ataque. Allan teve mais uma chance, aos 25, mas também esbarrou em boa defesa de Jordi. Dois minutos depois, os cariocas chegaram em outras duas finalizações de Yony, uma parou no arqueiro do Azulão e a outra esbarrou na falta de pontaria. Minutos antes do intervalo, após boa troca de passes do Tricolor, Daniel apareceu para bater colocado e novamente Jordi salvou o CSA.

Na etapa complementar, o Fluminense seguiu pressionando e criou boas oportunidades com Yony, Brenner, Ganso, Wellington Nem e Allan. Foi aí que a máxima do “quem não faz, leva”, entrou em ação e o CSA precisou de apenas uma chance para abrir o marcador. Em contra-ataque fatal, Ricardo Bueno colocou a bola na área, Jean Cléber escorou para Jonatan Gomez, que finalizou rasteiro no canto esquerdo da meta tricolor: 1 a 0.