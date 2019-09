No clima dos Escolares

A fase regional Amarela dos Jogos Escolares do Paraná deu início ontem às disputas das quatro modalidades, em oito quadras, em Cascavel. No Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, a primeira partida do dia pelo futsal feminino ocorreu logo pela manhã e fez as capixabas da Escola Ulisses Álvares e as goianas da Escola Interamérica Fundamental pensarem que “o ar condicionado estava ligado no frio”, como brincaram algumas jogadoras, antes de fazerem um jogo quente em quadra.

“Eu sabia que ia encontrar um clima muito frio aqui, até que não está tanto, mas viemos preparadas. Antes de sair de lá minha mãe disse pra eu usar fone de ouvido sempre no avião e mascar chiclete na decolagem e no pouso, e colocar só moletom na bagagem porque aqui seria muito frio”, diz a capitã da equipe de Vila Velha, no Espírito Santo, Nicolly Helena, de 14 anos e que disputa uma fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude pela primeira vez. “Ano passado fomos vice no Estado, perdemos o título nos pênaltis”, relembra a jovem, que vive numa cidade cuja temperatura média anual fica acima da casa dos 25º C.

Sobre Cascavel, Nicolly diz que “a cidade é bem aconchegante”, e que sabia que encontraria desafios a serem superados por aqui. “Mas eu falei para minha equipe que estamos aqui porque merecemos, e que todo mundo é igual, que se partimos para cima podemos ganhar e buscar nossos sonhos”.

Tira a blusa, coloca a blusa

A ala da Escola Interamérica Fundamental Gabriela de Barros Leveque, de 14 anos, também estranhou o clima em Cascavel, e passou num mesmo dia o frio e o calor que o cascavelense já está acostumado.

“Comparado com minha cidade [Goiânia], aqui é bem mais frio. Meus pais falaram para trazer blusa de frio, e eu olhava a meteorologia e via que aqui o clima variava bastante, às vezes estava 20 e poucos graus e em seguida ia para 7. Lá vivemos nos 30 graus constante, ficamos suando o dia inteiro”, diz a jovem, que também deixou seu Estado natal pela primeira vez para competir nos Jogos Escolares da Juventude.

“Em relação à cidade, aqui é bem menor, mas aqui é muito bonito, achei a estrutura melhor, a quadra [do Ginásio Sérgio Mauro Festugatto] é grande, tem placar eletrônico e bastante segurança, e uma comissão grande para nos ajudar. Estou bastante satisfeita. Daqui quero levar experiência e uma medalha classificatória para a próxima fase”, diz Gabriela.

Antes de irem à quadra, as jogadoras das equipes enfrentaram os cerca de 10º C, durante a manhã. Já dentro das quatro linhas o clima foi quente, com um jogo de seis gols que terminou vitória do time do Espírito Santo, por 5 a 1. Hoje, capixabas e goianas enfrentam no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, às 8h15 e às 15h45, respectivamente, as paranaenses do Colégio Estadual João Paulo II, de Arapoti, em rodada decisiva para definição dos semifinalistas da chave.