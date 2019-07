No Caldeirão: Cascavel e Foz fazem clássico pela Liga Futsal

Foz do Iguaçu – Foz Cataratas e Cascavel Futsal fazem o segundo jogo do ano entre as duas equipes. No último confronto disputado no Ginásio Costa Cavalcanti pelo primeiro turno da Chave Ouro, o time da fronteira fez a lição de casa e venceu a serpente por 4 a 2.

Agora a partida vale três pontos pela Liga Nacional. Na classificação da competição nacional, o time cascavelense está mais bem colocado e figura na oitava posição com 22 pontos, enquanto o time da fronteira soma 18 pontos, na décima colocação.

O Foz tem novamente na torcida uma grande aliada para vencer e a diretoria quer que o torcedor iguaçuence transforme mais uma vez o Costa Cavalcanti num verdadeiro Caldeirão Azul.

No Cascavel, a única baixa continua sendo o ala Adeirton. O restante do elenco está à disposição do técnico Cassiano Klein

A partida será às 20h15 deste sábado (20), pela 14ª Semana da Liga Nacional de Futsal.