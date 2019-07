No BID, ex-zagueiro do Palmeiras já pode estrear pela Chapecoense

Chapecó – Reforço para a defesa da Chapecoense na sequência do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Maurício Ramos teve o nome divulgado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e já pode ser escalado pelo técnico Ney Franco na próxima rodada.

O jogador de 34 anos chega para ser uma referência de experiência no elenco da Chapecoense.

Maurício Ramos deve fazer sua estreia na próxima segunda-feira, quando a Chapecoense encara o São Paulo, no Morumbi, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Com oito pontos, o time de Chapecó é o 18º colocado, dentro da zona do rebaixamento. O reforço para a defesa chega em boa hora, já que a equipe sofreu 16 gols em dez jogos e tem a segunda pior defesa da competição, acima apenas do Fluminense e empatada com Vasco, Cruzeiro e CSA.