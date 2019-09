Neste domingo, ACEC realiza venda de yakisoba, em Cascavel

Neste domingo (08), a ACEC (Associação Cultural e Esportiva de Cascavel) vai realizar a venda do clássico yakisoba. O prato, a base de macarrão, é conhecido pelo molho marcante que leva vários ingredientes secretos que já conquistaram o paladar do brasileiro.

As porções servem, em média, duas pessoas e já estão sendo vendidas por R$40 com associados da ACEC ou nos seguintes pontos de venda: Pavan Móveis, Moça Biju Central Park, Farmácia Chamomilla, Mercadão de Móveis Bond Tudo e Centro Óptico Paraná.

Com o lucro obtido na venda do yakisoba, a Associação mantém a sede localizada na Avenida Piquiri e, também, custeia ações culturais como Taiko, Karaoke e Escola da Língua Japonesa e atividades esportivas como Gateball e Baseball, por exemplo.

Na data, os interessados em saborear esta delícia da culinária japonesa, deverão levar vasilhames para a retirada do yakisoba, que será feita das 11h30 às 13h30, na sede da Associação (Av. Piquiri, nº 1186, próximo ao supermercado Allmayer). No local, só serão vendidos ingressos conforme disponibilidade. Para mais informações, é possível entrar em contato com Adriano Hoshi pelo telefone (45) 9 9111-7181.