“Natal para Todos” 2019 será aberto neste domingo e terá novidades

Cascavel – Neste domingo (24), Cascavel abre oficialmente a partir das 20h o Natal para Todos 2019, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. Assim que encerrar a celebração religiosa na Catedral será iniciada na parte externa a programação musical natalina, com apresentações do Grupo Harmony, das vozes orquestradas do Coral Encanta Cascavel, formado por alunos da Secretaria de Educação e do cantor lírico Sady Ricardo.

Em seguida, o momento mais esperado pela criançada promete surpresas nesta edição: o Papai Noel chegará à cidade de um jeito inusitado, quebrando a tradição da tirolesa. Os organizadores prometem emoções fortes para toda a família na sequência, com o acendimento da decoração luminosa da cidade, que será seguida de um show de fogos com duração de seis minutos, este ano também diferenciado: inclusivo, de baixo estampido.

“Queremos fazer um Natal, realmente, para todos”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Alberto Soares de Andrade.

De acordo com ele, o Município está investindo em fogos de baixo estampido para que possa oferecer à população um espetáculo à altura do que aguarda, com qualidade, tolerado por pessoas idosas, bebês e crianças menores, por pessoas autistas e por animais de estimação. “Além disso, também melhoramos a qualidade da decoração e os locais iluminados”.

Ainda em relação à decoração luminosa, este ano a população contará com novas atrações. Além do túnel que já foi instalado ano passado no Centro, está sendo montada uma árvore de 14 metros, que também permite a passagem em túnel, toda iluminada. Um balão iluminado é outra novidade que permitirá subir e fazer imagens.

Casinha do Papai Noel

Enquanto a iluminação promete encher os olhos de pessoas de todas as idades, é a Casinha do Bom Velhinho que garante a atração aos pequenos. Esse espaço foi especialmente pensado para isso. Serão 100 metros quadrados de área construída, com um jardim externo coberto para o melhor conforto de quem aguarda a vez de falar com o Papai Noel. Ele atenderá a partir deste domingo (24) até 24 de dezembro, diariamente.

Haverá local para as crianças deixarem cartinhas e interessados poderão adotar no local.

O investimento total no “Natal para Todos” deste ano ficou em R$ 1,2 milhão, com apoio do Fundo Municipal do Turismo.

Todas as noites, até 23 de dezembro, a Praça da Catedral será palco para apresentações natalinas.