Natal nos Correios: campanha será lançada nesta sexta-feira

Na próxima sexta-feira (8), às 10h, será lançada em Cascavel a campanha o Papai Noel dos Correios, na agência que fica na Rua Duque de Caxias, 184, Centro. A partir dessa data as pessoas já podem adotar as cartinhas escritas e enviadas pelas crianças.

Para isso, basta ir até a unidade dos Correios, retirar uma delas e cadastrar o CPF ou o CNPJ na unidade. Os presentes devem ser levados até os pontos de entrega dos Correios, que farão as entregas.

As cartinhas são escritas por estudantes das escolas da rede pública municipal e também as que estão em instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos.