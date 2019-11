Natal Encantado de Toledo terá Bola Gigante e Casa do Noel

O clima de Natal já começou em Toledo. As principais ruas do município estão ganhando uma iluminação especial. Serão milhares de refletores, mangueiras, lâmpadas, guirlandas, árvores luminosas e cascatas de LED.

A atração principal será na Praça Willy Barth, bem no centro do município, onde está sendo montada a casa do Noel e uma série de ícones natalinos.

A Prati-Donaduzzi é uma das parceiras do Natal Encantado de Toledo, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Casa do Noel

No meio da Praça, estará um dos espaços mais aguardados pelas crianças, a Casa do Papai Noel, com duendes e outros ícones que lembram a época mais esperada do ano.

Um presépio e uma bola de natal gigante com passagem serão outros atrativos para quem passar pela Praça. Um palco para apresentações culturais também fará parte da vila onde mora a figura mais carismática do Natal. Durante todo o mês, o Papai Noel e seus auxiliares receberão as cartinhas das crianças. E, claro, estarão de prontidão para tirar aquela foto especial.

Esta semana, a decoração natalina está sendo instalada na Praça Willy Barth, no Parque Ecológico Diva Paim Barth, e na Avenida Largo São Vicente de Paulo. Nos próximos dias, seguem para a Avenida Tiradentes, Avenida Maripá, os portais da Barão do Rio Branco, o relógio e alguns postes do entorno. O Terminal Rodoviário da Vila Pioneira e em frente ao ginásio Lauri Simon também receberão adornos.

Programação

As luzes serão acesas no dia 29, junto com a tradicional descida do bom velhinho, marcada para às 20h30. “Assim como nos anos anteriores, o Papai Noel descerá de rapel da torre da Catedral. É um dos momentos mais esperados pela comunidade”, disse o gerente da Associação Comercial e Empresarial de Toledo (ACIT), Marcel Sarturi.

“O natal é uma das datas mais importantes do ano, tanto para o comércio quanto para aqueles que gostam das festividades de fim de ano. Queremos deixar a cidade iluminada e bonita”, explicou o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jozimar Polasso.

O comércio passará a ter horário especial, até às 22h, a partir do dia 16 de dezembro.

O Natal Encantado é resultado de parceria entre a Prefeitura Municipal de Toledo, ACIT, Prati-Donaduzzi e outras empresas da cidade.