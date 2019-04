Narguile artesanal, celulares e droga são apreendidos em geral na 15ª SDP

Uma Operação de Revista Geral foi realizada, na manhã desta quarta-feira (03), na Carceragem da Cadeia Pública de Cascavel e apreendeu materiais ilícitos que estavam com os presos.

Entre os produtos recolhidos estavam um Narguile artesanal (feito com uma garrafa pet), 06 aparelhos de telefones celulares, 06 carregadores, 03 facas – duas delas artesanais e aproximadamente doze gramas de maconha, divididos em diversas buchas.

Todo o material ilícito estava escondido entre os pertences dos presos. Uma das buchas da droga, foi encontrada nas partes íntimas de um detento, durante a revista minuciosa.

Participaram da ação, agentes penitenciários, integrantes do SOE – Setor de Operações Especiais e agentes de Cadeia Pública, lotados na 15ª SDP – Subdivisão Policial de Cascavel.

Os celulares apreendidos serão encaminhados ao Setor de Inteligência do Depen, que vai analisar os conteúdos.

Já os presos identificados como donos dos ilícitos, ficarão a disposição do Conselho Disciplinar.

Para o coordenador regional do Depen, Thiago Correia, iniciativas assim, visam desarticular ações criminosas.

“O Depen avançou muito, nos últimos tempos, no que se refere ao tratamento penal. Revistas gerais, igual essa de hoje, são exemplos disso e nos permitem vistoriar, sempre que necessário, ou de forma preventiva, os estabelecimentos penais. O Depen, nas pessoas do diretor, Dr. Caricati e do secretário de segurança do Estado, General Carbonell, tem um compromisso com a sociedade. Essa ação de revista geral, demonstra o respeito e a sensatez com que o assunto tem sido tratado.

Desarticular ações criminosas dentro dos presídios e cadeias é uma das missões dessa coordenação”, finalizou.