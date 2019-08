NADO ARTÍSTICO | Novo dueto brasileiro comemora quarto lugar

O dueto de nado artístico brasileiro formado por Luisa Borges e Laura Miccuci terminou os Jogos Pan-americanos Lima 2019 na quarta colocação, ontem, com 162.221 pontos, somadas as rotinas técnica e livre.

A medalha de ouro ficou com o Canadá, com 180.034, a prata com o México, com 174.366, e o bronze com os Estados Unidos, com 170.669. Luisa e Laura foram para o Pan logo depois da disputa do Mundial de Esporte Aquáticos da Coreia. As duas se juntaram pouco antes do início desta competição devido à suspensão de Maria Clara Lobo.

Com algumas semanas de treinamento, as duas mostraram sincronia e mantiveram a posição do país de Toronto 2015. A quarta colocação continental, com uma apresentação temática de bruxas, deixou as brasileiras satisfeitas. ”Conseguimos transmitir nossa positividade, nossa energia dentro da piscina para o público e para os árbitros também”, avaliou Luisa, de 23 anos e que disputa os Jogos Pan-americanos pela segunda vez. A experiência da companheira foi muito importante para a estreante Laura, de 19 anos. “Foi muito bom estar ao lado da Luisa. Ela me ajudou, me apoiou o tempo todo nesse desafio. Foi muito bom representar o Brasil”.