O Mutirão Carcerário que ocorrerá nesta semana em Cascavel deve analisar 200 processos de presos, de acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem.

Serão verificados o cumprimento de prazos legais para o andamento dos processos e as possibilidades de progressão de regime e expedição de mandado de soltura e liberdade condicional, com amparo na Lei de Execuções Penais. O objetivo da análise dos processos é abrir vagas no superlotado sistema penitenciário.