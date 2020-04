Museu Paranaense seleciona três projetos expositivos

Museu Paranaense (Mupa) recebeu 26 propostas expositivas no I Edital de Ocupação do Espaço Vitrine, aberto de 20 de janeiro a 1º de março. Foram selecionados três projetos: “Como fazer um buraco em uma pedra com uma colher”, de Érica Storer de Araújo (1º lugar); “Agrocorpus”, de Rodrigo Pedro Casteleira (2º lugar); e “Finalmente Museu!”, do Clube (3º lugar).

Como suplente, foi selecionado o projeto “Ruínas do (ex)paço”, do coletivo Treze01. As propostas serão apresentadas entre 2020 e 2021, conforme calendário a ser definido pelo Museu.

A seleção foi feita por uma Comissão Julgadora formada por dois membros do Museu Paranaense e três representantes da sociedade civil convidados pelo museu: a artista, pesquisadora e professora universitária Roberta Stubs, o artista visual Silvio De Bettio, e a jornalista, curadora e produtora Rafaela Tasca. As propostas foram avaliadas com base em sua contemporaneidade e relevância; adequação ao Espaço Vitrine; relação com as áreas de atuação do Museu e com a proposição “Sinal dos Tempos”; viabilidade técnica e de produção; e clareza e coerência da proposta.