Município recebe cerca de R$100 mil em pneus da Receita Federal

A Receita Federal de Foz do Iguaçu efetuou uma doação de pneus apreendidos ao Município de Santa Helena que poderão ser utilizados nas frotas de caminhões e ônibus e gerar economia aos cofres públicos.

De acordo com o secretário de Transportes, Carlos Michiyori, caso fosse efetuada a compra desses pneus, haveria um investimento considerável do Município: ” Essa doação foi muito importante pois representa uma economia de cerca de R$100 mil e irá oferecer mais segurança aos motoristas de veículos pesados,” afirma.

Além dos pneus, a Receita Federal já beneficiou Santa Helena com a doações de automóveis e ônibus: “Agradecemos a parceria da Receita Federal que está efetuando um belo trabalho retirando produtos provenientes do descaminho e destinando as prefeituras que por sua vez, atendem os cidadãos,” conclui o secretário.