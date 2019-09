A 17ª edição do Campeonato Mundial de Atletismo começa nesta sexta-feira (27), com as primeiras provas no Estádio Internacional Khalifa, e a final da maratona feminina na zona turística de Corniche, a beira mar no Golfo Pérsico. A competição não terá provas pela manhã por causa do calor e a programação está concentrada para o fim da tarde e à noite em Doha, no Catar.

O evento reunirá até o dia 6 de outubro 2.043 atletas (1.031 homens e 1.012 mulheres), representando 210 países. O Brasil participará com 44 atletas no evento, que será referência para os Jogos Olímpico Tóquio 2020. Dos convocados pela Confederação Brasileira de Atletismo, dez já competem nesta sexta.

Os primeiros a entrarem na pista do Estádio, que contém um moderno sistema de refrigeração, são os velocistas Paulo André Camilo, Vitor Hugo dos Santos e Rodrigo Nascimento, que disputam as eliminatórias dos 100m, a partir das 12h05 (de Brasília).

Às 13h25 será a vez de Almir Cunha dos Santos e de Alexsandro Melo disputarem a qualificação do salto triplo. E, a partir das 14h35, Arthur Terezan, Alison Brendom dos Santos e Marcio Teles participam das eliminatórias dos 400m com barreiras.

As últimas duas brasileiras a competir serão Andreia Hessel e Valdilene dos Santos Silva, na maratona, que reunirá 69 atletas de 40 países, que tem largada prevista para as 17h59 pelo horário do Brasil, e 23h59 pelo horário local. A prova será disputada num circuito de 7 km.

13 medalhas

Em seu histórico de participação, o Brasil tem 13 medalhas no Mundial de Atletismo. O único ouro foi conquistado por Fabiana Murer, no salto com vara em Daegu 2011. Ela, em Pequim 2015, também conquistou uma das seis pratas do País. Já o último pódio do Brasil foi no terceiro lugar, obtido por Caio Bonfim nos 20 km da marca atlética, em Londres 2017.