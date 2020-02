Mulheres “sofrem” mais no verão

O verão não é só sinônimo de sol, mar e diversão. Especialmente para as mulheres. A estação mais quente do ano costuma provocar alguns episódios desagradáveis e prejudicar a saúde feminina. O ginecologista Domingos Mantelli aponta os cuidados que as mulheres devem ter nesse período.

“Ficar com o biquíni molhado ou até mesmo usar roupas sintéticas podem fazer com que os corrimentos se tornem mais recorrentes nessa época do ano”, alerta o médico.

Para Mantelli, é fundamental manter uma higienização adequada e evitar a umidade prolongada na região da vagina: “Trocar os biquínis úmidos por secos, apostar em roupas mais leves e ventiladas como saias e vestidos e, principalmente, buscar orientação médica sempre que notar algo errado”, acrescenta.

Dentre as doenças ginecológicas que surgem mais no verão, o médico destaca a candidíase, a tricomoníase e a vaginose.

O ginecologista explica um pouco sobre cada uma delas e sugere algumas dicas simples que podem minimizar os riscos de desenvolver tais doenças. Entenda cada uma:

Candidíase

“É causada pelo fungo do gênero cândida, microrganismo que pode ser transmitido durante o ato sexual, embora não seja considerada uma DST [doença sexualmente transmissível]”, explica Mantelli. A doença causa coceira e dores vaginais, para urinar e no ato sexual, além de corrimento branco com odor cítrico. O problema tem cura e o tratamento deve ser feito com medicação antifúngica via oral e creme vaginal, por uma semana”.

Tricomoníase

Doença causada pelo parasita Trichomonas vaginalis e a transmissão é por via sexual. O mal causa inflamação da vagina acompanhada de corrimento amarelo-esverdeado com odor desagradável. A doença causa dores ao urinar e durante o ato sexual. Se não for tratada, a doença pode suscitar em infertilidade e câncer do colo do útero. O tratamento é feito com medicamento via oral.

Vaginose bacteriana

Causada principalmente pela bactéria chamada Gardnerella vaginalis, seu principal sinal é um corrimento amarelo ou branco-acinzentado, com um odor forte, e que piora durante as relações sexuais e na menstruação. Também pode provocar ardor e um pouco de coceira. O tratamento também é realizado com medicamento via oral e creme vaginal.

Infecção urinária

A infecção urinária pode ocorrer em qualquer parte do sistema urinário como rins, bexiga, uretra e ureteres. Esse tipo de infecção é comum em mulheres devido ao tamanho da uretra feminina. Os principais sintomas são: ardência ao urinar, excesso de vontade de urinar, e urina escura e com forte odor, além de dores pélvica e retal. Em casos mais graves há sangramento na urina.

O que fazer?

Para evitar problemas, o ginecologista Domingos Mantelli sugere algumas dicas simples que podem minimizar os riscos de desenvolver tais doenças:

Evite usar calças apertadas, prefira utilizar vestidos e saias, além de calcinhas de algodão;

Sempre apare os pelos pubianos. Isso facilita a higienização;

Faça sempre uma higiene íntima após o ato sexual, urinar e evacuar. Troque o absorvente durante a menstruação. O sabonete utilizado deve ser o neutro ou o íntimo e com indicação do ginecologista;

Não utilize sabonete comum na higiene íntima e, após a lavagem externa, utilize toalha higiênica. O uso regular e descuidado do papel higiênico pode causar irritação local;

Lave as roupas íntimas com água e sabão e seque-as ao sol. Não seque peças íntimas em ambientes fechados e úmidos como banheiros;

Não compartilhe sabonetes, peças íntimas e toalhas.

Conheça os três principais erros da saúde íntima que as mulheres cometem durante o verão

O verão é a época em que as mulheres precisam ficar mais atentas com a saúde íntima. Os fungos e bactérias, naturalmente presentes na flora vaginal, proliferam com mais rapidez em ambientes úmidos.

Segundo a ginecologista, obstetra e sexóloga Erica Mantelli, há um desequilíbrio no PH vaginal. “Esse fator associado à baixa imunidade do corpo, faz com que haja um aumento nas secreções, corrimentos e até algumas doenças como a candidíase”, explica a médica.

BIQUÍNI MOLHADO

Para evitar os problemas, a ginecologista alerta que o principal erro está nos hábitos mais simples. “O biquíni molhado, por exemplo, é o principal vilão da vagina no verão. As mulheres entram no mar ou na piscina e continuam com a parte íntima úmida. Isso acarreta no desenvolvimento de fungos e bactérias. O ideal é sempre levar uma troca na bolsa e se manter seca durante o dia”.

USO INCORRETO DE ABSORVENTES DIÁRIOS

O uso incorreto de absorventes diários também é um erro. “Como são feitos de algodão, a vagina fica ainda mais úmida e isso pode desencadear secreções e corrimentos. Absorventes diários são apenas adequados para situações de emergência ou durante o ciclo menstrual, deixando claro que o recomendável é trocá-lo de quatro em quatro horas, mesmo se o fluxo sanguíneo for baixo”.

SABONETE ÍNTIMO

Cuidados simples fazem com que o verão seja mais proveitoso e sem desagrados. O sabonete íntimo é indicado para o uso sem exageros. “Todo e qualquer medicamento, sendo natural ou não, deverá passar pela avaliação médica”.

