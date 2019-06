Grávida é morta por briga de vizinhos

A jovem Lais Jhenifer Marcelino, de cerca de 20 anos e grávida de três meses, foi morta com um tiro na cabeça na casa onde morava, na Rua Marfim, no Conjunto Melissa, em Cascavel no fim da tarde dessa quarta-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o motivo do crime seria uma briga entre vizinhos. O suspeito teria fugido do local em um veículo Monza Preto. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi encontrado nas proximidades.

Thais chegou a ser socorrida, mas após várias tentativas de reanimação feitas pelos socorristas, ela morreu dentro da ambulância.

De acordo com vizinhos, a garota morava no local com a família, mas estava sozinha em casa no momento do crime.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Denúncias sobre o autor do crime podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 e 197.