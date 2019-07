Uma mulher foi vítima de atropelamento na Rua Jacarezino no bairro São Cristóvão em Cascavel na noite desse domingo (28).

A vítima foi identificada como Geneci de Abreu de 41 anos e sofreu ferimentos nas pernas e cabeça ao ser atropelada por um veículo.

Socorristas do Siate foram acionados para atender a vítima que foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Brasília. Ninguém soube dar informações sobre as características e placas do veículo.