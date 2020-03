Muggiati disputará a Stock Light neste ano sem abandonar o kart

Muggiati foi o entrevistado do Programa Band Motores/Curitiba do último domingo

Muggiati foi o entrevistado do Programa Band Motores/Curitiba do último domingo

Quando as competições automobilísticas retornarem, após o fim a pandemia do coronavírus, o paranaense José Luiz Muggiati viverá dias agitados. Ele irá estrear na Stock Light competindo pela equipe Carlos Alves/Pride Construtora como piloto do projeto “Academia de Jovens Pilotos Toyota Gazoo Racing – Brasil”, mas não irá abandonar o kart.

Muggiati também disputará o Campeonato Brasileiro de Kart, a Copa Brasil e o Sul-Americano e decidirá nos próximos meses se também disputará o Campeonato Mundial.

No kart, Muggiati corre pela equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte.

A temporada da Stock Light será disputada em oito etapas, mas as duas primeiras, em Goiânia e no Velopark, já foram adiadas. A expectativa é de que o campeonato comece no dia 17 de maio, em Londrina.

No kart, o Sul-Brasileiro está previsto para 31 de maio, em Santa Catarina, mas ainda poderá ser adiado. Muggiati busca o pentacampeonato. O Brasileiro está programado para julho, em Birigui, interior de São Paulo, quando Muggiati irá defender o título da categoria Graduados. O Sul-Americano foi remarcado para setembro, no Velopark, no Rio Grande do Sul; a Copa Brasil será em outubro, em Londrina (PR), e o Mundial está marcado para de 30 de outubro a 1º de novembro, em Birigui (SP).

Segundo Muggiati, a prioridade será a Stock Light porque quer fazer um grande ano de estreia. Para isso, o kart será importante na preparação. “Se houver coincidência de datas após os calendários serem refeitos com o fim da crise do coronavírus, vou optar pela Stock Ligh. Sei que poderá ter mês com competições em todos os fins de semana, mas o mais importante é superamos essa crise com saúde”, acentua Muggiati.

Duplas

Diante da crise do coronavírus, os estrangeiros não poderão participar da Corrida de Duplas da Stock Car. Assim, abre-se a possibilidade para muitos pilotos brasileiros, especialmente aqueles que estão ausentes das pistas nos últimos nos. Os veteranos também passam a ter chances.

Obras

A crise do coronavírus irá atrasar as obras de melhorias do Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Roberto Wypych Júnior, que lidera um grupo de desportistas que buscam arrecadar dinheiro com empresários e desportistas para cobrir os boxes, diz que agora é impossível trabalhar no assunto. Assim que a pandemia passar, irá visitar as pessoas que ainda faltam para fechar o montante necessário para executar a obras. Ele quer arrecadar pelo menos R$ 350 mil.