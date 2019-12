Muggiati disputa as 500 Milhas de Kart

Muggiati é um dos campeões brasileiros de kart que disputa as 500 Milhas sábado, na Granja Viana Crédito: Mario Ferreira

Muggiati é um dos campeões brasileiros de kart que disputa as 500 Milhas sábado, na Granja Viana Crédito: Mario Ferreira

Atual campeão brasileiro de kart da categoria Graduados, o paranaense José Luiz Muggiati Neto disputará as 500 Milhas de Kart, a ser realizada amanhã, no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. Muggiati é um dos muitos kartistas da nova geração que estará na 23ª edição da tradicional prova de longa duração do kartismo brasileiro.

Muggiati irá defender a equipe Spirit Sports e terá como companheiros de equipe Alexandre Ruiz, Eduard Freitag e João Milan. Figurando entre os dez mais rápidos nos primeiros treinos, eles estão confiantes para a prova.

Segundo José Muggiati, participar das 500 Milhas de Kart é o objetivo de todo kartista, por isso se sente realizado em atingir esta meta. “Tivemos um bom entrosamento com os companheiros e a Spirit Sports estará no grupo das equipes que irá brigar pelo título”, acentua Muggiati.

FPrA

Hoje é o último dia do ano de trabalho da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). O recesso para as festas de fim de ano vão até 13 de janeiro.

Kart Clube

Já o Kart Clube de Cascavel não terá recesso neste ano. O Kartódromo Delci Damian ficará aberto durante todo o fim de ano, fechando somente no dia de Natal e de Ano-Novo.

500 Km

As equipes inscritas para os 500 Km de Interlagos terão hoje treinos livres e o treino classificatório que a definição do grid de largada da prova, que será disputada amanhã, com largada às 15h.