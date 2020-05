Mudança de pagamento para conta corrente já está disponível no Meu INSS

A troca de pagamento para conta corrente já está disponível pelo Meu INSS (site e aplicativo para celulares). Basta logar (com CPF e senha), clicar em “Agendamento/Solicitações“, em seguida, clicar em “Atualização para manutenção de Benefício e outros serviços” e, finalmente, em “Transferir Benefício para Conta Corrente“. Após este passo, o segurado deve enviar os documentos necessários.

Cartão magnético

A medida vale para os beneficiários do INSS que recebem por meio de cartão magnético. O procedimento está previsto na Portaria 543 publicada em 29/04, no Diário Oficial da União.

Vale destacar que a conta deve ser no nome do titular do benefício e o procedimento só será feito mediante requerimento feito exclusivamente pelo Meu INSS. Cerca de 12.4 milhões de beneficiários recebem por meio de cartão magnético.

Mais simples

Para realizar a solicitação, o beneficiário precisa possuir o login e senha do Meu INSS para que o procedimento seja feito mediante autenticação do usuário. De acordo com a Portaria, para a efetivação da transferência de modalidade de pagamento, ocorrerá o bloqueio do crédito que se encontra disponível e no prazo de validade. Dessa forma, o órgão poderá reemitir o pagamento diretamente para a conta corrente indicada pelo beneficiário.

Além disso, o documento simplifica os procedimentos uma vez que desobriga a necessidade de autenticação da documentação apresentada no momento do requerimento.

Fonte:INSS