MP recorre de soltura de acusados de sequestro em Terra Roxa

O Ministério Público do Paraná recorreu de decisão judicial que determinou nesse domingo (14), a soltura de quatro homens presos em flagrante por sequestro, cárcere privado e porte ilegal de armas de fogo em Terra Roxa, no Oeste do estado.

Conforme o auto de prisão, no dia 12 de junho, sexta-feira, policiais militares abordaram uma caminhonete com cinco homens. Os policiais perceberam que um dos ocupantes do carro estava trêmulo, molhado e com sinais de violência na face e o entrevistaram individualmente. Ele revelou então ter sido sequestrado pelos outros homens, que o torturaram para que revelasse onde estariam duas caminhonetes supostamente furtadas de um deles. A vítima afirmou que somente não foi assassinada porque mentiu aos detidos que sabia o paradeiro dos veículos que procuravam e iria os levar até o local. No meio do caminho, houve a abordagem policial. Na abordagem, foram recolhidas uma pistola 6.35 e uma espingarda calibre 12 municiadas que estavam com os presos.

Embora detidos em flagrante, com posse ilegal de armas de fogo, e sendo que dois deles têm antecedentes criminais (um havia cumprido pena por lesão corporal grave, e outro ainda cumpre pena em regime aberto por adulteração de sinal de veículo), o Juízo do plantão regional de Palotina concedeu liberdade provisória aos presos.

Considerando a gravidade do caso, a Promotoria de Justiça recorreu da decisão de soltura, requerendo que os quatro sejam presos preventivamente.

Autos 0001035-57.2020.8.16.0168