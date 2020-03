MP recomenda a prefeito de Cascavel “cautela” sobre reabertura de empresas

No fim da tarde de hoje (26), o Ministério Público emitiu uma recomendação administrativa ao prefeito Leonaldo Paranhos, assinada por cinco promotores de Justiça, para que ele não tome qualquer decisão contrária às medidas de isolamento até agora vigentes sem que seja amplamente debatida no COE e suas comissões, cujas deliberações deverão se dar com base exclusivamente em evidência e fundamentos científicos, sem interferências diretas de posições econômicas e políticas; e que revogue imediatamente qualquer liberação já realizada desde 25 de março contrárias às medidas de isolamento até agora vigentes; e reforça que o prefeito não imponha ao COE qualquer conduta ou posição, permitindo a apreciação do plano de ação que será proposto, comprometendo-se a respeitar a posição fundamentada do comitê.

A reportagem do Jornal O Paraná solicitou informações do prefeito a respeito do movimento dos empresários que pretendem romper o isolamento e sobre a recomendação do MP, mas ainda não houve manifestação oficial.

Na recomendação, os promotores acrescentam que seu descumprimento pode implicar em possíveis sanções e medidas correspondentes, independente de posterior e eventual responsabilização pessoal por dano moral coletivo.

Reunião COE

O prefeito anunciou pela manhã que apresentará ao COE (Centro de Operações de Emergências) nesta sexta-feira, às 17h, o plano de retomada econômica.