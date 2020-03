MP pede prisão de mulher com coronavírus que foi ao trabalho e a festa, em Foz do Iguaçu

O MP-PR (Ministério Público do Paraná) em Foz do Iguaçu pediu à Justiça nesta segunda-feira (23) a prisão domiciliar ou a aplicação de alguma medida restritiva para a mulher de 33 anos que foi o primeiro caso positivo para covid-19 do Município.

De acordo com o promotor Luís Marcelo Mafra, a paciente, que é médica-veterinária, trabalhou em Foz do Iguaçu e em Santa Terezinha de Itaipu mesmo sabendo que estava com a suspeita da doença. Além disso, participou de uma festa com cerca de 200 pessoas durante o período que deveria estar em quarentena.

Até a manhã desta segunda-feira Foz tinha quatro casos confirmados. No Paraná, eram 54 confirmados e 1.354 suspeitos do novo coronavírus.

O promotor disse ainda que a festa de quatro socialites, em que referida a mulher participou, ocorreu no dia 14 de março. Após o caso suspeito ser confirmado, várias pessoas que estiveram no evento ficaram preocupadas por poderem ter sido contaminadas.

Uma das clínicas veterinárias em que a paciente prestava serviços emitiu uma nota de esclarecimento e suspendeu as atividades por cinco dias.

O caso

O primeiro caso do novo coronavírus em Foz do Iguaçu foi confirmado no dia 18 de março, segundo a Sesa.

A paciente, que está sendo investigada pelo MP-PR, tinha viajado para o Reino Unido em fevereiro, começou a sentir os sintomas no início de março e retornou para Foz do Iguaçu, onde mora.

Conforme a secretaria, quando o caso tinha sido confirmado, o quadro clínico da mulher foi considerado leve.

Informações do G1.