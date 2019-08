Movimento regional propõe unir núcleos de inovação do oeste do Paraná

Um movimento regional, que envolve diferentes entidades, busca estruturar uma rede de núcleos setoriais de inovação, organismos constituídos dentro das associações comerciais e empresariais de cada município. A retomada desta ação é coordenada pelo Sistema Regional de Inovação (SRI), com o Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação do Oeste do Paraná (Iguassu-IT). O trabalho é referenciado à marca Iguassu Valley.

A primeira organização formal e com alavancagem de preceitos próprios, periodicidade de reuniões e ações específicas foi o Iguassu Valley Cascavel, que se originou do Núcleo de TI da Associação Comercial e Industrial de Cascavel (Acic). “O nome surgiu dentro da Iguassu-IT e, desde o começo o objetivo era que todos os núcleos de TI dos municípios adotassem o nome Iguassu Valley”, destaca o presidente da Iguassu-IT, Márcio Pinheiro.

Inicialmente a proposta foi acatada somente em Cascavel, mas em 2019 passou a ser rediscutida dentro de um contexto de estruturação dos ecossistemas, incentivo à criação de governanças e consolidação de uma rede regional, segundo o consultor do Sebrae, Alan Alex Debus.

Neste novo cenário, o Núcleo de Inovação de Toledo, ligado ao Programa Empreender, da Associação Comercial e Empresarial de Toledo (Acit), lançou, no dia 02 de agosto, o Iguassu Valley Toledo. A partir desta constituição uma agenda de encontros semanais foi definida, todas as sextas-feiras, das 8h às 9h, na Acit.

A ideia é que o nome Iguassu Valley seja adotado em todos os municípios para fortalecer o ecossistema. “A marca registrada passará a ter tutela da Iguassu-IT”, ressalta Márcio Pinheiro.

Conforme Alan Debus, a sensibilização já iniciou com lideranças de Marechal Cândido Rondon, Palotina, Foz do Iguaçu e Medianeira e também pode ser levada a outros municípios da região.

Núcleos

Os núcleos setoriais são incentivados como forma de estruturação do ecossistema, conforme o secretário executivo da Iguassu-IT, Marcelo Weçolovis, em uma ação comum da entidade que não tem fins lucrativos e objetiva o desenvolvimento do setor de tecnologia da informação e comunicação (TIC), no Oeste do Paraná.