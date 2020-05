Movimento Maio Amarelo reforça a proteção da vida no trânsito

O Maio Amarelo tem o objetivo de conscientizar a população sobre os acidentes de trânsito, anualmente são realizados eventos presencias com atividades e palestras sobre a prevenção da vida ao dirigir, no entanto, para evitar aglomeração e possível contagio do do coronavírus nos participantes, o evento foi adiado para setembro junto com a semana nacional do trânsito.

Em todo o Brasil, a coordenação do Movimento Maio Amarelo, realizado pela equipe do Observatório Nacional de Segurança Viária, decidiu em conjunto com o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) promover um movimento totalmente digital durante este mês de maio.

Em Cascavel a Cettrans/Transitar e os demais orgãos que integram o Cotrans/PVT, também estão envolvidos no Maio Amarelo através de peças voltas a conscientização ao dirigir, depoimentos de especialistas em trânsito e profissionais que atuam no atendimento a vítimas de acidentes. tudo isso será pelas redes sociais e aplicativos.

Quem quiser participar, poderá enviar e compartilhar vídeos e imagens de boas atitudes cotidianas que envolvam o tema prevenção a acidentes de trânsito