Movimentação no aeroporto bate recorde histórico

O prefeito Leonaldo Paranhos anunciou recorde na movimentação no Aeroporto Municipal de Cascavel, que chegou quarta-feira (28) a 25.450 embarques e desembarques processados pelas companhias que operam em Cascavel, superando a maior marca obtida até então: em outubro de 2014 foram 25.041 movimentações.

Até este sábado (31), a direção do aeroporto espera processar 27 mil movimentações.

Paranhos agradeceu o esforço das companhias aéreas Azul e GOL, que “acreditaram no potencial de nossa cidade mesmo antes de concluirmos todos os investimentos que estamos fazendo no Aeroporto, ampliando as opções de voos e a qualidade das aeronaves. Estou muito feliz com esses números, pois eles revelam que é possível se fazer história com trabalho”.

Novo terminal

O local está recebendo cerca de R$ 28 milhões em investimentos, entre a construção do novo terminal de passageiros, o qual tem previsão de entrega até março de 2020; a construção do pátio de aeronaves; adequação da TWY e vias de serviços internos; estacionamento e a duplicação da Avenida Ítelo Webber, entre outras melhorias.

Classificação

A movimentação no aeroporto é importante para o Município, segundo a diretora do aeroporto, Jocemara Lopes do Amarante, uma vez que isso impacta na classificação do mesmo na Anac. “A expectativa é de que, na próxima alteração de classificação, Cascavel eleve de categoria devido à movimentação ser superior a 200 mil passageiros processados, o que significará mais facilidades”.

Ano passado, foram processados 148 mil passageiros.

Assim que a nova estrutura aeroportuária entrar em funcionamento, no próximo ano, o aeroporto deve movimentar pelo menos 450 mil embarques e desembarques ao ano.