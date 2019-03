Motoristas vão decidir em assembleia se o transporte público entra em greve em Cascavel

Uma reunião na Prefeitura de Cascavel na tarde dessa segunda-feira (11), entre Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) e Sindicato dos Trabalhadores de Transporte e Trânsito não definiu se haverá greve do transporte público da cidade.

A Prefeitura pediu trégua de 48h para início da greve, mas o sindicato da categoria decidirá sobre a greve numa assembleia às 22h, onde todos os motoristas estarão reunidos. Os trabalhadores solicitam reajuste de 9% + vale alimentação, enquanto que as empresas do transporte oferecem 4%.

Se os motoristas optarem pela greve a partir desta terça-feira (12), apenas 30% da frota estará circulando nas ruas do município.