Motorista foge de abordagem da PRF e capota veículo na BR-163

O motorista de um veículo Honda Civic com placas de Santo Antônio do Sudoeste fugiu na tarde dessa quinta-feira (26) de uma abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e capotou o veículo na BR-163 perto de Santa Maria, Distrito de Santa Tereza do Oeste.

Segundo a PRF, o veículo foi abordado no posto de Lindoeste e após aproximadamente quatro quilômetros de perseguição, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

O condutor teve ferimentos de moderados a graves. A princípio ele seria encaminhado para a UPA, mas devido a gravidade dos ferimentos ele foi levado ao HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná). A princípio, o motorista fugiu por estar com a CNH cassada.