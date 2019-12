Motorista de Cascavel morre em colisão frontal na BR-277 em Matelândia

Um homem que dirigia um Nissan March, com placas de Cascavel morreu na noite desta segunda-feira (17) na BR-277, em Matelândia/PR.

O automóvel, que seguia no sentido Foz do Iguaçu x Cascavel, invadiu a faixa contrária no KM 653 e bateu de frente contra um caminhão seguia no sentido Foz do Iguaçu. O motorista do caminhão não se feriu e a passageira do caminhão sofreu ferimentos leves sendo atendida pela equipe de socorristas da concessionária Ecocataratas.

O motorista do veículo foi identificado como João Fernando Fontana de Figueiredo de 22 anos. O jovem cursava agronomia em um Centro Universitário de Cascavel.

O corpo de Fernando foi trazido ao IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel. O horário e local do sepultamento ainda não foi informado.