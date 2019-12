Motorista de caminhonete morre em colisão frontal na BR-277 em Céu Azul

Um homem que dirigia uma caminhonete Chevrolet S10 morreu na manhã desta quarta-feira (4) na BR-277, em Céu Azul.

A caminhonete, que seguia no sentido Cascavel, invadiu a faixa contrária e bateu de frente contra uma carreta que transportava bobinas e transitava no sentido Foz do Iguaçu.

O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta de 10h45, na altura do quilômetro 634 da rodovia.O caminhoneiro de 47 anos saiu ileso do acidente.

O motorista da caminhonete tinha 47 anos e ficou preso às ferragens.

Ultrapassagem malsucedida é uma hipótese que explicaria o acidente. A manobra é permitida no local para os veículos que seguem no sentido Cascavel, como era o caso da caminhonete.

Neste momento, o trânsito foi parcialmente desviado através de uma via marginal, o que eliminou a necessidade do pare-e-siga.As informações e imagens são da PRF